Konyalı Ayşe teyzenin geçim kaynağı koyunları çalındı

- Kurban Bayramı'nda satmak için beslediği 20 koyunu çalınan 75 yaşındaki Ayşe Başmumcu: - "Koyunlarım çok bakımlıydı, emeklerim boşa gitti. Koyunlarımı bulmama vesile olana bir koyunu hediye edeceğim"