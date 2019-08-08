Konya'daki taciz iddiası

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde bazı kadınları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Motosikleti ile bazı mahallelerde 4 farklı taciz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ö.A (26), Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen hafta motosikleti ile bazı mahallelerde 4 farklı taciz olayına karıştığı iddia edilen Ö.A (26) ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu dün yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.