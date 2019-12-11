Konya'daki otellere

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, vefatının 746'ncı yılında düzenlenen törenlere, yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından turistler yoğun ilgi gösteriyor.

"Mevlana diyarı"nda başta turizm ve otelciler olmak üzere işletmeciler ile esnaf, 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında yurt içi ve dışından kente gelen misafirleri ağırlıyor.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl törenlerin "Vefa Vakti" temasıyla düzenlendiğini söyledi.

- "Hedefimiz 50 bin turist"

Törenlere yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Karahan, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da törenler kapsamında şehrimize on binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu yıl hedefimiz 50 bin turist. Talep çok fazla olduğu için otellerimiz hafta sonları tamamen dolu ancak hafta içi yer yer boşluklar olabiliyor. Özellikle İran ve Asya'dan turistler çok fazla. Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden yine talep oldukça yüksek. Misafirlerimiz Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buluyor. Yine geleneksel Konya mutfağının da lezzetlerini tatma imkanını elde ediyor."

Karahan, törenler kapsamında 1300'e yakın program düzenleneceğini belirterek şöyle devam etti:

"Ayrıca hafta sonları yapılan etkinliklere katılım son derece yüksek. Törenlere münferit olarak gelenler de çok fazla. Hem yurt dışından hem de yurt içinden bireysel olarak geliyorlar ancak otel ayarlamadıkları için ve bizdeki otellerin de dolu olmasından çevre illerdeki otellerde kalıyorlar. Yine törenlere hızlı trenlerle Ankara, Eskişehir ve İstanbul'dan günübirlik olarak gelen çok sayıda turist ilgi gösteriyor. Biz de inşallah turizmciler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Konya esnafıyla, bütün kademelerdeki insanlarıyla, idari kadrosuyla elinden geleni yapıyor."

Şeb-i Arus törenlerinin Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer aldığını vurgulayan Karahan, Konya'nın dünyaya tanıtımı noktasında bunun önemli olduğunu aktardı.