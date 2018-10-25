Konya'daki ilçe belediye başkanına silahlı saldırı

KONYA (AA) - Konya'da, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Çumra ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, enfeksiyon riskinden dolayı yoğun bakım servisindeki tedavisinin normal servis odasında devam edeceği belirtildi.

Çumra Belediyesinden, konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 22 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Oğuz'un tedavisinin sürdüğü anımsatıldı.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Belediye Başkanımızın sağlık durumu oldukça iyi. Enfeksiyon riskinden dolayı yoğun bakım servisinde tedavisine başlanan başkanımız, şu an itibariyle normal servis odasına alınmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren Bahattin Y'nin, belediyeye ait arsayı tehdit yoluyla kendisinin gibi göstermeye çalıştığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu arsayı belediyemiz adına 2016 yılında TOKİ'ye devredip emekli ve dar gelirli kardeşlerimize ev yapmak için satın aldık. Bahattin Y, arsanın kendisine ait olduğunu iddia edip, izinsiz şekilse hurda eşyalar koymak suretiyle işgal etmiş, defalarca zabıta ekiplerince uyarılarak arsayı tahliye etmesi istenmiştir. Ayrıca Bahattin Y. belediye başkanımıza yönelik defalarca, 'Bu arsa benim, bana vereceksiniz.' diyerek tehdit edici söylemlerde bulunmuştur. Öte yandan Baraj Mahallesi'ndeki bir arazi sahibine de 'Buraya inşaat ruhsatı vereceksin' ifadelerini kullanmış, bu arazi için de saldırgan daha önce imar dairemize müracaat ederek inşaat ruhsatı istemiştir. Arazi sahibinin kendisi veya vekaleti olmadığı için işlemin gerçekleşmeyeceği kendisine defalarca söylenmiş, Belediye Başkanımız da kamu malını koruyucu ifadeler kullanmıştır. Saldırgan ise aldığı cevap üzerine, 'Görüşürüz, hesaplaşırız.' diyerek belediye başkanımızı tehdit edici sözlerle odayı terk etmiş, ardından üzücü hadise meydana gelmiştir."

Oğuz, 22 Ekim'de belediye binası yakınlarında önünü kesen Bahattin Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Ayaklarından yaralanan Oğuz, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, şüpheli Bahattin Y, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.