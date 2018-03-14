Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 161'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Celal U. savunmasında, silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlemediğini öne sürdü.

Kendisi hakkında beyanda bulunan tanıkların bir kısmının mahkeme yüzleşmesinde kendisini tanıyamadığını, bir kısmının da ifadelerinin tutarsız olduğunu iddia eden Celal U, "Bu nedenle tanık beyanlarından yola çıkılarak örgütte muhasebecilik yaptığım düşünülemez.15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra bazı şirketlere el konuldu. Bunlardan bazıları da müşterimizdi. Ancak ben bunların FETÖ şirketleri olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklardan İbrahim S. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Eyalet imamına bağlı muhasebecilik ve küçük bölge imamlığıyla suçlandığını hatırlatan İbrahim S, "Ben bu görevlerde bulunmadım. Ayrıca küçük bölge imamlığı yaptığıma ilişkin tanık beyanı dahi yok. Bu nedenle bu iddianın maddi hata kaynaklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

İlyas K. de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına dair suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Kemal Turan U. ise geçmişte bu yapıya ait şirketlerde çalıştığını ancak tek amacının geçimini sağlamak olduğunu iddia etti.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla yarın devam edecek.