Konya'daki dayı-yeğen kavgası

KONYA (AA) - Konya'da yeğenini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi ve yaralı gencin annesi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Uygar E. ve Hülya O, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisi süren Berkehan O'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Uygar E, kız kardeşi Hülya O'yu darbettiği gerekçesiyle yeğeni Berkehan O. (20) ile merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hasan Basri Sokak'ta tartışmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Berkehan O, bıçakla yaralanmıştı.

Polis ekipleri, yaralı gencin annesi Hülya O. ve dayısı Uygar E'yi gözaltına almıştı.