Konya'daki cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Osman Atılgan'ın (36) yargılanmasına başlandı.



Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Atılgan tutuklu bulunduğu Akşehir F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ve sanık yakınları da hazır bulundu.

Sanık Atılgan savunmasında, öldürdüğü kardeşi Orhan'ın (35) kendisinden sürekli para istediğini ve rahatsız ettiğini öne sürdü.



Kardeşini devamlı uyardığını ancak kendisini dinlemediğini iddia eden Atılgan, "Olay günü alkollü olarak eve geldi. Ailemin yanında bana bağırıyor ve küfür ediyordu. 'Tarlalara uyuşturucu ekeceğim. Çekin gidin buradan.' diyerek bizi tehdit etti. O sırada evde bulunan anneme küfür edince dayanamadım. Silahla vurdum. Daha önceden kardeşim hakkında polise şikayette de bulundum. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım." şeklinde savunma yaptı.



Mahkeme heyeti, taraf avukatının dinlenmesinin ardından, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.