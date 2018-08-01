Konya'daki 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde Celal İmrak idaresindeki otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, Atalay Yılmaz yönetimindeki kamyonete çarpması yer alıyor.

Görüntüde kazanın ardından toz bulutu oluştuğu görülüyor.

Ulupınar Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen kazada, Celal İmrak idaresindeki 06 DB 6224 plakalı otomobil, Atalay Yılmaz yönetimindeki 50 EC 439 plakalı tırla çarpışmış, kazada, otomobilde bulunan Minadiye İmrak (63) olay yerinde, aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Yusuf Coşar ise Akşehir Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Otomobil sürücüsü Celal İmrak ve aynı araçtaki Havva Coşar ise Akşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.