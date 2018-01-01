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Konya'da yeni yılın ilk trafik cezası alkollü sürücüye kesildi

- Konya'da, uygulama sırasında durdurulan bir sürücüye, alkollü araç kullanmak suçundan 876 lira para cezası kesildi

01 Ocak 2018 Pazartesi 01:41
Konya'da yeni yılın ilk trafik cezası alkollü sürücüye kesildi
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KONYA (AA) - Konya'da yeni yılın ilk saatlerinde özel harekat polislerinin de katıldığı uygulama esnasında durdurulan bir araç sürücüsüne, alkollü araç kullanmak suçundan 876 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi'ndeki uygulamaya özel harekat polisleri de katıldı.

Uygulamalar sırasında Adem A'nın kullandığı 42 DSC 56 plakalı hafif ticari aracı durduran ekipler, yaptığı kontrollerde sürüsünün 1.32 promil alkollü olduğu belirledi.

Yeni yılın ilk trafik cezasının verildiği Adem A'ya 876 lira para cezası kesildi ve ehliyetine ise 6 ay süreliğine el konuldu.

Öte yandan Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, uygulamaya katılan ekipleri ziyaret ederek yeni yılda başarı diledi ve görevli polislere baklava ikram etti.

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