Konya'da yasa dışı sülük satışına 3 bin 996 lira ceza

KONYA (AA) - Konya'da, sülük satışı yaptığı iddia edilen 3 seyyar satıcıya 3 bin 966 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sülük satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Karatay ilçesi, Aziziye Camisi civarında yaptığı kontrollerde, özel ürün menşe belgesi olmadan sülük satışı yaptığı belirlenen F.Ç, Z.E. ve B.B'yi yakaladı. Ekipler, 5 su dolu kavanoz içerisinde ele geçirilen yaklaşık bin sülüğeyse yaşam alanlarına bırakmak üzere el koydu.

3 seyyar satıcıya kişi başı bin 322 lira olmak üzere toplamda 3 bin 996 liralık idari para cezası uygulandı.



