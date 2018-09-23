Konya'da vatandaşlara aşure ikramı

KONYA (AA) - Konya'da, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda öğle namazının ardından tarihi Sultan Selim Camisi önündeki Mevlana Meydanı'nda aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşure dağıtımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla farklı illerde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl da 13 şehir ve 14 farklı noktada aşure dağıtıldığını belirten Kazan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi muharrem ayı kameri ayların ilkidir ve hürmet edilen bir aydır. Haram aylardandır. Bu ayda dini, tarihi ve sosyal birçok olay yaşanmıştır. Bu olaylar muharrem ayını hepimiz için çok kıymetli kılmaktadır. Muharrem ayı, Muharrem orucu ve aşure günü hepimiz için müstesna bir yere sahiptir. Bu ay bereketin arttığı, Allah'ın izzet ve ikramını bollaştırdığı bir aydır. Hazreti Adem'in bağışlanması, Hazreti Nuh'un tufandan kurtulması, Hazreti Eyyüp'ün şifa bulması, Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un ateşinden kurtulması gibi nice olaylar bu ayda gerçekleşmiştir. Öte yandan hepimizin ortak acısı Hazreti Hüseyin Efendimiz ve ailesinin Kerbela'da aç ve susuz bırakılması, şehadeti de bu ayda gerçekleşmiştir."

Tarihte yaşanan bu olayların milletin ve ümmetin ortak acısı olduğunun altını çizen Kazan, "Tarihin her döneminde olduğu gibi bu günlerde de fitne ve fesat çıkararak, türlü oyunlar oynayarak, benzer olaylar çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ancak milletimiz mayasındaki o güzel hasletlerle bu oyunlara gelmemekte ve bunları tek tek bozmaktadır. Aziz milletimiz ortak zaferlerinin yanında ortak acılarını da hatırlayarak, kardeşliğini kıyamete kadar sürdürecektir. Buna da inancımız tamdır." diye konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından okunan duanın ardından, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir hassasiyet oluşturmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.