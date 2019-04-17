Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda, 8 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 327 uyuşturucu hap, 8 gram eroin, 379 gram esrar, 38 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), bir hassas terazi, 5 bin 600 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.