KONYA (AA) - Türkiye imam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Gençlik varsa yenilik, heyecan ve mücadele vardır. Eğitim öğretim adına da yeni dinamikleri gençlerin müzakere edecek olması büyük kazanımdır." dedi.

Konya'da, TİMAV, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde, Mevlana Kültür Merkezi'nde "Ulusal Öğrenci Sempozyumu" düzenlendi.

Öksüz, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte İngilizce sunum yapacak kadar kendisini yetiştiren öğrencileri tebrik etti.

Sempozyumdaki sunumların önemine işaret eden Öksüz, "Gençlik varsa yenilik, heyecan ve mücadele vardır. Bugün eğitim öğretim adına da yeni dinamikleri gençlerin müzakere edecek olması büyük kazanımdır. Ciddi beklenti içindeyiz. Bildirileri heyecanla takip edeceğiz. Eğitim sistemi ve öğretmenlerimizden büyük beklentimiz olacak ama eğitimden en büyük beklentimiz gönüller inşa etmektir." diye konuştu.

Sempozyum Koordinatörü Aysun Mete ise ülke genelinden 18 okulun destek verdiği programın yarın sona ereceğini dile getirdi.

Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurullah Aktürk ise öğrencilerinin sempozyuma uzun soluklu çalışmayla hazırlandığını ifade etti.

Sempozyuma 18 okuldan katılan 75 öğrenci, "2023 Vizyonu Doğrultusunda Eğitimin Yeni Dinamikleri ve Öğrenci Beklentileri" başlığında, yabancı dilde 32 bildiri ve 25 poster sunumu yaptı.