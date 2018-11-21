Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde iki aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sadık T. idaresindeki 06 DB 3326 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Hamdi B. idaresindeki 06 ZDJ 07 plakalı otomobil, Soğukkuyu Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

Sürücüler, çarpışmamak için direksiyonlarını yol kenarına kırdı. Kontrolden çıkan araçlar şarampole devrildi.

Kazada sürücüler ile Beyaz Y. ile Lokman Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.