Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

KONYA(AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü Sarı ve otomobilde bulunan Şahin Sarı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KONYA(AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Ahmet Sarı idaresindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, Kulu-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde, Hasan Köylüoğlu idaresindeki 42 GB 960 plakalı traktöre bağlı olan ekin...
KONYA(AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü Sarı ve otomobilde bulunan Şahin Sarı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.