Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki Meryem Durak (53), Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KONYA (AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara kara yolu Kulu Sanayi Sitesi yakınlarında, Görkem Durak'ın (28) kullandığı 42 FLR 45 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere...
KONYA (AA) - Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki Meryem Durak (53), Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.