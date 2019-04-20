Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eren Gök idaresindeki 42 CZZ 78 plakalı otomobil, Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halindeyken, karayolunun 50. kilometresinde sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dağa çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Şule Demirbilek kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.