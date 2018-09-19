Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Kulu ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Turan Demirçelik yönetimindeki 33 EIC 48 plakalı otomobil ile Mehmet Utrakoğlu idaresindeki 14 GF 107 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışma sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Ayfer Demirçelik araçta sıkıştı.
Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Gölbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.