Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Kulu ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Turan Demirçelik yönetimindeki 33 EIC 48 plakalı otomobil ile Mehmet Utrakoğlu idaresindeki 14 GF 107 plakalı tır çarpıştı.Çarpışma...