Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da ağaca çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Muhittin Gürbüz idaresindeki 70 DA 802 plakalı otomobil, Konya-Karaman karayolunun 40'ıncı kilometresinde yol kenarındaki ağaca...