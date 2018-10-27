Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da ağaca çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhittin Gürbüz idaresindeki 70 DA 802 plakalı otomobil, Konya-Karaman karayolunun 40'ıncı kilometresinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Sema Gürbüz hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile çocukları Yusuf, Hasan Hüseyin ve İbrahim Gürbüz, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Sema Gürbüz'ün cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.