Konya'da terör operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaparken, belirlenen zanlıların tamamı, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.