Konya'da tarla kavgası

KONYA (AA) - Konya'da tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde yaşayan Nuh Y. (44) ve R.Y. (16) ile Ahmet Hepsucu (32) arasında tarla anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine av tüfeğiyle ateş etti.

Olayda Ahmet Hepsucu yaralandı. Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alınan Hepsucu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheliler Nuh Y. ve R.Y, İsmil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda kullanılan iki av tüfeğine el konuldu.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. tutuklandı. Nuh Y. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.