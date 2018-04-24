Konya'da silahlı kavga

KONYA (AA) - Konya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Ereğli Caddesi'nde kaldırımda bekleyen Mehmet Sütcüoğlu (45) ile 42 FON 81 plakalı otomobille olay yerine gelen Hasan B. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sütcüoğlu av tüfeğiyle vuruldu.

Şüpheli Hasan B, suç aleti av tüfeği ve otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Bacağından yaralanan Sütcüoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan B, polis tarafından olay yeri yakınlarında yakalandı.