Konya'da sağanak ve sel

KONYA (AA) - Konya'da dün etkili olan sağanak nedeniyle 191 evi su bastı, bazı binalarda hasar oluştu, çok sayıda hayvan telef oldu.

Konya genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde sel yaşandı.

Kent genelinde görülen sağanak, en fazla Akşehir ilçesinde etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle, 191 evi su bastı, bazı binalarda hasar oluştu, ahırlardaki çok sayıda hayvan telef oldu.

Yağış sonrası Meram Dere Caddesi'ndeki bazı evlerin bahçe duvarları çöktü. Evlerin bodrum katlarına ve bahçelerine dolan çamur, ev sahiplerine zor anlar yaşattı.

Ev ve ahırları selden dolayı zarar gören vatandaşlar, günün ağarmasıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve belediye ekipleriyle birlikte selin meydana getirdiği tahribatı temizlemeye çalışıyor.

AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, selin ardından, oluşturulan AFAD ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sağanağın kent merkezinde bazı mahallelerde sele neden olduğunu anlatan Tosun, "Hasar tespit çalışmaları geceden beri devam ediyor. Şu ana kadar 191 ev zarar gördü." dedi.

-"Daha önce hiç böyle bir sel görmedik"

Merkez Meram ilçesinde yaşayan Haşim Aksoylu (90), yağışın akşam bir anda başladığını, selin de etkisiyle evinde hasar oluştuğunu söyledi.

Yağışın iftar saati başladığını ifade eden Aksoylu, "Çok kuvvetli yağdı. Taş ve toprak, su kanallarını tıkayınca sel, evlerimize zarar verdi. Ben çocukluğumdan beri burada oturuyorum, daha önce hiç böyle bir sel görmedik. Belediye çalışanları da yadım ediyorlar, balkonu beraber temizledik." diye konuştu.

- Evlilik hazırlığı yapan oğluna aldığı mobilyalar kullanılamaz hale geldi

Meram ilçesindeki Selam Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Saltık (54) da ailesiyle beraber selin oluşturduğu tahribatın izlerini gidermeye çalışıyor.

Saltık, ev ve ahırlarında hasar oluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oğluma düğünü için aldığım mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Ahırımız yıkıldı. Orada da bir koyunumuz öldü. Evimizin şu anda yıkılma tehlikesi var. Ailemizle birlikte çalışmalara başladık ama gücümüz yetmiyor. Belediye ekiplerini bekliyoruz."

Saltık'ın 13 yaşındaki oğlu İsmail Taha Saltık da ölen koyunu için çok üzüldüğünü söyledi.

Yaz yağışı olduğu için ilk başta önemsemediklerini anlatan Saltık, "Benim koyunum da ahırda öldü. Kurtarmaya çalıştım fakat kurtaramadım. Çünkü su çok yükselmişti. Çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.







