Konya'da PTT'den öğrencilere etkinlik kitabı ve çanta dağıtımı

KONYA (AA) - Konya PTT Başmüdürlüğünce yeni öğretim yılı kampanyası çerçevesinde İbrahim Sulhiye Kamanlı İlkokulu öğrencilerine, pette etkinlik kitabı ve pette çanta dağıtımı yapıldı.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yer alan okuldaki dağıtım törenine Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, PTT Konya Başmüdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Okul Müdürü Özgür Mutlu ve öğretmenler katıldı.

Karatay Kaymakamı Parlar ve PTT Başmüdür Yardımcısı Çalışkan, birinci sınıfların olduğu bir sınıfa girerek hediyeleri dağıttı.

Başmüdür Yardımcısı Çalışkan, törende yaptığı konuşmada, şirketin kurumsal imaj ve marka algısının oluşturulması ve pekiştirilmesi için PTT Genel Müdürlüğünce ülke genelinde başlatılan yeni öğretim yılı kampanyası çerçevesinde, pette etkinlik kitabı ve pette çantaların dağıtımını Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği Karatay İbrahim Sulhiye Kamanlı İlkokulunda yaptıklarını dile getirerek, "Bu anlamlı kampanyamıza katılımlarından dolayı Karatay Kaymakamı Parlar'a ve Milli Eğitim Müdürü Büyükmanav'a ve Okul Müdürü Özgür Mutlu ile öğretmenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

