Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu Afganistan uyruklu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullrauf Tamer (31) idaresindeki 42 NA 2277 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Farida Özbek (23), Zehra Tamer (1), Sakine (21) ve Rahile Sagu (2) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Özbek, Konya'ya sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



