Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlmihan Kayahan yönetimindeki 34 BDV 682 plakalı otomobil, Karapınar-Konya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçtaki Binnet (68) ve Nafiye Kayahan (66) yaşamını yitirdi. Sürücü İlmihan Kayahan ile otomobilde bulunan Hüseyin Kayahan ve Buse Yazdıç yaralandı.

Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.