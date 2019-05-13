Konya'da kafede tüfekle ateş açılması

KONYA (AA) - Konya'da kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 10 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 10 yaralı, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Polisin bir yandan görgü tanıklarının ifadeleri, diğer yandan da çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden faydalanarak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma yaptığı belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zehra Sokak'taki kafede, dün, kimlikleri henüz belirlenemeyen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, aracındaki pompalı tüfeği alıp kafede rastgele ateş açmıştı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kafedeki 10 kişi yaralanmıştı.