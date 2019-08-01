Konya'da kaçak kazı operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Operasyonda kepçeyle kazı yapan M.K, C.M, H.D, A.Ö, R.K. ve F.Ö'yü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Cihanbeyli ilçesinde birinci derece sit alanında define aramak için kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Operasyonda kepçeyle kazı yapan M.K, C.M, H.D, A.Ö, R.K. ve F.Ö'yü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.