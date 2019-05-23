KONYA (AA) - Konya'da, kaçak balık avcılarına yönelik denetimler sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Konya'daki baraj gölü ve göletlerde kaçak balık avcılığının önüne geçme amaçlı denetimler yaptı.

Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) üyelerinin de denetimlerden bazılarına destek verdiğilerde, Erenkaya Göleti'nde tırıvırı kullanarak balık yakaladığı tesbit edilen kişiye bin 635 liralık idari para cezası kesildi.

Çumra ilçesinde ise su ürünleri av yasağı dönemde sazan balığı sattığı tesbit edilen satıcıya bin 635 liralık idari para cezası uygulanırken, sattığı balıklara da el konulduğu bildirildi.

Bu arada, ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Beyşehir yolu üzerindeki Altınapa baraj gölünde yapılan denetimlerde ise misina ağlar ele geçirilirken, ağlara takılan istilacı türler dışındakilerin tekrar baraj gölü sularına bırakıldığı kaydedildi.



