Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Galip D. idaresindeki 20 APH 92 plakalı otomobil, Budak Mahallesi Kavşağı'nda, Ramazan B'nin kullandığı 34 LM 100 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada,...
KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.