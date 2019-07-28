Konya'da hayvan hırsızlığı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde 164 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 ay içinde 164 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli A.T'nin evinde, çalıntı olduğu tespit edilen 8 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Öte yandan çalınan hayvanlardan 54'ü, satıldığı kişiler belirlenerek sahiplerine teslim edildi.
Küçükbaş hayvanları, şüphelilerden satın alan 6 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.