Konya'da düğünde silahla ateş açanlara ceza

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan 8 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari ceza uygulanırken, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğün töreninde av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonrası, ateş açan kişilerin Mustafa T, Recep C, Mustafa B, Ali Rıza B, Mehmet B, Ramazan D, Kadir G. ve Ali D. olduğu belirlendi.

Haklarında adli soruşturma başlatılan 8 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.