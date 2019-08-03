Konya'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Traktörün altında kalan Ünal yaşamını yitirdi.
KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mustafa Ünal (44) yönetimindeki traktör, ilçeye bağlı Kayaağzı Mahallesi'nde bulunan su kanalı köprüsünde...
KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Traktörün altında kalan Ünal yaşamını yitirdi.