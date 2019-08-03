Konya'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mustafa Ünal (44) yönetimindeki traktör, ilçeye bağlı Kayaağzı Mahallesi'nde bulunan su kanalı köprüsünde...

Konya'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ünal (44) yönetimindeki traktör, ilçeye bağlı Kayaağzı Mahallesi'nde bulunan su kanalı köprüsünde kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan Ünal yaşamını yitirdi.

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