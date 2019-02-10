Konya'da Çin'in Doğu Türkistan politikasına tepkiler

KONYA (AA) - Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar, Konya'da protesto edildi.

Konya Kapu Camii önünde düzenlenen programda konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Ekrem Doğan, sistematik bir işkenceye maruz kalan Uygur Türklerinin soykırım tehlikesi yaşadığını ve Doğu Türkistan'ın açık hava cezaevine dönüştüğünü söyledi.

Çin'in, Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçladığını ifade eden Doğan, "İslam'ın asıl mensupları olan Uygur Türkleri inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kalmışlardır. Çin, Doğu Türkistanlı Müslüman Uygurlara iki seçenek sunmaktadır: Ya asimile olur ve bir Çinli gibi yaşarsınız ya da ölürsünüz." dedi.

Çin yönetiminin dine ait her şeyi yasakladığını bildiren Doğan, Çin zindanlarında yaklaşık 350 bin Müslümanın işkence gördüğünü ve Batılı devletlerin bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtti.