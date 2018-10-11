Konya'da cep telefonu hırsızlığı

KONYA (AA) - Konya'da cep telefonu çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kadın tutuklandı.
Konya Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen Emine Sevim Hızlı'nın (21) cep telefonu, otobüs saatini beklediği sırada çalındı.
Hızlı, terminaldeki görevlilerle birlikte çevrede yapılan araştırmalar sırasında telefonunu, Yıldız K'nin (26) elinde gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Yıldız K, telefonu bulduğunu ve sahibini aradığını söyledi.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, Yıldız K'nin telefonu çaldığını tespit etti.
Farklı suçlardan poliste kaydı olduğu belirlenen Yıldız K, Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Olay anının kayıt altına alındığı görüntülerde, Emine Sevim Hızlı'nın kısa süreliğine oturduğu yerden ayrılmasını fırsat bilen Yıldız K'nin, cep telefonunu alması ve terminalden çıkması görülüyor.