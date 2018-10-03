Konya’da bisikletli zabıtalar göreve başladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bisikletli zabıta uygulamasını başlattı.

Yaklaşık 500 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip Konya'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 6 ekipten oluşan bisikletli zabıtalar göreve başladı.

Şehirde huzur ve düzenin sağlanması konusunda önemli görevler üstlenen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, araçlı, motorlu ve atlı hizmetlerinin ardından bisikletli olarak da hizmet vermeye başlamış oldu.



Bisikletli zabıta ekibi, 500 kilometreyi bulan bisiklet yollarının denetiminin yanı sıra başta Mevlana Türbesi ve tarihi Bedesten Çarşısı olmak üzere, şehrin çeşitli yerlerinde, parklar, meydanlar, cadde ve bulvarlarda görev yapacak.

Şehrin mimari yapısına uygun, daha hızlı, verimli ve ekonomik hizmet verilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, gelecek aylarda yeni ekiplerin de eklenmesi hedefleniyor.

Göreve başlayan bisikletli zabıtalar, trafiğe kapalı tarihi mekanlarda hizmet verdiklerini belirterek, "Konya'da bisiklet yolu ağının geniş olması ve bisiklet kullanımının yaygın olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi Bisikletli Zabıta ekibi olarak halkımıza daha hızlı şekilde hizmet vereceğiz. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz." diye konuştu.