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Konya'da bir işçi tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir işçi, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı.Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çalışan Mücahit Osman Sunar'ın tamir etmek istediği bir kamyonun lastiği patladı.Yaralanan...

Genel 04.12.2019, 16:22
Konya'da bir işçi tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı
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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir işçi, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çalışan Mücahit Osman Sunar'ın tamir etmek istediği bir kamyonun lastiği patladı.

Yaralanan Sunar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sunar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#Beyşehir #Kamyon #lastikçi #patlama
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