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Konya'da bir işçi tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir işçi, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı.Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çalışan Mücahit Osman Sunar'ın tamir etmek istediği bir kamyonun lastiği patladı.Yaralanan...
Genel 04.12.2019, 16:22
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir işçi, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı.
Yaralanan Sunar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sunar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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