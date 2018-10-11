Konya'da bıçaklı soygun girişimi güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde bıçakla girdiği markette soygun girişiminde bulunduktan sonra kaçmaya çalışan zanlıyı mahallenin gençleri yakaladı.

Alavardı Mahallesi Hocafakıh Caddesi'ndeki markete, yüzünü gizleyen ve elinde bıçak bulunan bir kişi girdi.

Çalışanlar panikle dışarıya çıkarken, zanlı önce kasa ardından da sigara dolabının kilidini açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kaçmaya başlayan zanlıyı fark eden mahallenin gençleri, bir süre sonra M.G.E'yi (17) yakaladı.

Zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G.E, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıyı yakalayıp polise teslim eden gençler, gazetecilere, şüpheliyi önce sokak aralarında kovaladıklarını söyledi.

"Elinde bıçak vardı, uyardık ama atmadı. Bir köşede sıkıştırdık. Bıçak yere düşünce yakalayıp polise teslim ettik." diyen gençler, "Neden yaptığını sorduğumuzda, oyunlarda izleyip yaptığını söyledi." ifadesini kullandı.

- Soygun girişimi güvenlik kamerasında

Olay, marketin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, yüzünü kapatan kişinin elinde bıçakla markete girmesi, çalışanların dışarıya çıkması, zanlının önce kasayı ardından sigara dolabını açmaya çalışması ve başarılı olamayınca da kaçması yer alıyor.