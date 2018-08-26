Konya'da bıçakla yaralama

KONYA (AA) - Konya'da sokakta bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Ali Muhammed N. (25), merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşan Ali Muhammed N, gittiği bir iş yerindeki esnaftan yardım istedi. Bunun üzerine iş yerinde bulunanlar, polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından ağır yaralanan Ali Muhammed N. 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afganistan uyruklu gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.