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Konya'da belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile merkez Meram ve Karatay belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.Uğur İbrahim Altay,...

Genel 11.12.2019, 13:24
Konya'da belediye başkanları AA'nın
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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile merkez Meram ve Karatay belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Uğur İbrahim Altay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Altay, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana oy kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ile sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da haber kategorisinde Hassan Jeddi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğrafına oy verdi.

#AA #Anadolu Ajansı #konya #oylama #yılın fotoğrafları
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