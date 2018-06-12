Konya'da apartmanda yangın

KONYA (AA) - Konya'da çıkan yangın nedeniyle 4 katlı apartmanda mahsur kalan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 11 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katındaki Mehmet Şimşek'e ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çocuk odasından yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 11 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 11 kişiden, dumandan etkilenen 2'si Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangın, binada büyük çapta hasara yol açtı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.