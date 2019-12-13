Son Dakika
Konya'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarını aldı.Harekete...
Genel 13.12.2019, 12:26
KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarını aldı.
Araçta 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı, kaçak akaryakıta el konuldu.
11°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50