Son Dakika

Konya'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarını aldı.Harekete...

Genel 13.12.2019, 12:26
Konya'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
banner230

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, kaçak akaryakıtın getirildiği tırı, kente giriş yaptığı sırada durdurdu.

Araçta 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı, kaçak akaryakıta el konuldu.

#kaçak akaryakıt #KOM #konya #operasyon
Yorumlar (0)
banner287
banner269
11°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:44
Öğle 12:40
İkindi 15:07
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@