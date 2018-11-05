Konya Valisi Toprak, görevine başladı

KONYA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakkari Valiliği görevinden Konya Valiliğine atanan Cüneyit Orhan Toprak, görevine başladı.

Valilik önünde düzenlenen karşılama törenine, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kaymakamlar, askeri erkan ve diğer ilgililer katıldı.

Kendisini karşılamak üzere hazır bulunan ilgililerle tanışan Vali Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın önemli bir kent olduğunu söyledi.

Konya'ya hizmet etmekten onur duyacağını belirten Toprak, "Bizi bu göreve layık gören devletimize, sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi.

Toprak, yaklaşık 2,5 buçuk yıldır Hakkari'de görev yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yine çok güzel ve özel bir bölgesi Hakkari'de, kahraman güvenlik güçlerimizle beraber görev icra ettikten sonra yine Türkiye'nin en güzel, en gözde, turistik manada en önde gelen illerinden ve coğrafi olarak da en büyük ilinde görev yapma şerefine inşallah bugün kavuşacağım. Bizim düsturumuz vatandaşımıza mesai mefhumu gözetmeksizin hizmette bulunmak. Vatandaşların en iyi şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için bütün imkanları seferber ederek, bütün kurumlarımızla beraber çalışmaktır."

Çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ve basının görüşlerini de dikkate alacağını aktaran Toprak, "Bizim her yerde gözümüz kulağımız yok. Bizim göremediğimizi, sivil toplum örgütlerimiz, basınımız bize iletebilir. Hedefimiz Konya halkının rahatı ve huzuru olduktan sonra, inşallah el birliğiyle ilimizi en iyi noktaya taşımaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.