Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 62'ye çıktı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 84 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.



Adreslerinde bulunamayan 22 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 57'si gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, örgüt yapılanması içerisinde, il, ilçe, eyalet, büyük ve küçük bölge imamlıkları, örgüt muhasebeciliği ile bölge talebe ve şehir dışı talebe mesullüğü gibi pozisyonlarda görev yaptıkları belirtilmişti.

