Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturması

Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturması
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Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 09:01
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