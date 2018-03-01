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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, Kulu'da

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ''Yerel Buluşmalar'' programı kapsamında Kulu ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.Başkan Akyürek, Kulu Şeyh Edebali...

01 Mart 2018 Perşembe 16:57
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, Kulu'da
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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ''Yerel Buluşmalar'' programı kapsamında Kulu ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Akyürek, Kulu Şeyh Edebali Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecinde birçok vatandaşın mağdur edildiğini söyledi.

O dönemde insanlar arasındaki bağların zayıflatıldığını dile getiren Akyürek, şöyle konuştu:

"O dönemde belediyelere başörtülü çalışanlar var mı diye ajanlar gönderiliyordu. Kapalı kapılar arkasında çalışan varsa soruşturma açalım, cezalandıralım diye hafiyeler gönderilirdi. İmam Hatip liselerin de bile çocuklarımız kapılardan çevrildi. Bir çok evladımız, eğitim hürriyeti alındı, engellendi. Ama çok şükür ki o günler artık geride kaldı."

Anahtar Kelimeler:
Ahmet YıldızKuluTahir AkyürekYerel Buluşmalar
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