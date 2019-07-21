Konteynerde Türk bayrağı bulunması

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çöp konteynerinin içinde büyük boy Türk bayrağı bulunmasına ilişkin bir kişinin emniyette ifadesi alındı.

Alınan bilgiye göre, Örencik Mahallesi'nde ikamet eden seyyar satıcı Faruk Karan'ın, bir sitenin alt yolundaki çöp konteynerinde yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı bulmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Binanın merdiven boşluğunda saklandığı belirtilen ve içinde büyük boy Türk bayrağı bulunan poşeti temizlik yaptığı sırada farkında olmadan çöp konteynerine attığı iddia edilen görevlinin emniyette ifadesi alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

- Olay

Örencik Mahallesi'nde ikamet eden seyyar satıcı Faruk Karan, dün bir sitenin alt yolundaki çöp konteynerinde bulduğu yaklaşık 150 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını hassasiyetinden ötürü aracına yerleştirmişti.

Türk bayrağını çöp konteynerinde görünce büyük üzüntü yaşadığını belirten Karan, çektiği fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak durama tepki göstermişti.