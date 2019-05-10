Kök boyasıyla boyanan ipler yurdun dört bir köşesine gönderiliyor

ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'ndeki (HEM) kök boyama atölyelerinde renklendirilen, boyanan yün ipler, yurdun çeşitli ilçelerindeki el sanatları ve dokuma kurslarına gönderiliyor.

Beypazarı HEM Müdürü Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni binalarına taşınmalarının ardından adeta arı gibi çalıştıklarını söyledi.

İlçede açtıkları el sanatları ve dokuma kurslarının pek çok ilçeye örnek olduğunu belirten Kaplan, ''Çalışmalarımızı yerinde gören birçok meslektaşım ilçelerinde benzer faaliyetler başlattı. Dokuma kurslarının ip ihtiyacı için bize sipariş verdiler. Biz de HEM'deki kök boya atölyelerinde yün ipleri renklendirip boyayarak bir yandan ilçenin ihtiyacını karşılamaya bir yandan da aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaplan, renklendirilerek kurutulan iplerin, Ankara'nın çeşitli ilçelerinin yanı sıra Bolu, Amasya, Çorum, Samsun, Artvin, Antalya, Mersin, Sivas ve Bartın'da kaymakamlıklarca açılan çeşitli kurslara gönderildiğini aktardı.