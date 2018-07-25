KoçSistem Veri Merkezi’nde robotlar işe başladı

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, veri merkezinde konumlandırdığı yazılım robotları ile dijital dönüşüm yolculuğunda kurumlara destek olmaya devam ediyor. KoçSistem’in Dijital İş Gücü (Robotic Process Automation-RPA) ismini verdiği yüzde 200 verimlilik artışı sağlayan yazılım robotları, KoçSistem Veri Merkezi’nde rutin işleri hızlı, verimli, hatasız ve düşük maliyet ile yapabiliyor.

KoçSistem açıklamasına göre, "Geleceği Keşfet" söylemi ile teknolojinin trendlerini ülkemizde sektörlerin ve işletmelerin hizmetine sunan KoçSistem, "robotik süreç otomasyonu" çözümlerini hayata geçirdi. "Dijital İş Gücü" adıyla yazılım robotlarını KoçSistem Veri Merkezi’nde kullanmaya başlayan şirket, bu sayede yüzde 200 verimlilik artışı sağlıyor.

Rutin süreçleri otomatize ederek çalışanların rutin işlerini ve operasyonel yüklerini azaltan bu teknoloji sayesinde hem iş süreçleri hızlanıyor hem de çalışanlar katma değer üretecekleri işlere odaklanabiliyor.







- "Rutin süreçleri otomatize ederek iş verimliliğini artıracak"





KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, KoçSistem’in hayata geçirdiği yazılım robotları ile RPA çözümüne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, iş yaşamında dijitalleşmeyi ve köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Şirketlerin iş süreçlerini daha hızlı ve basit hale getirmeleri, gerek müşteri hizmetlerinde gerekse idari yönetimlerde daha başarılı olmalarını, dijital dünyaya daha kolay ayak uydurmalarını mümkün kılıyor.

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a odaklandığımız küresel pazarda, KoçSistem’in yeni çözümü Dijital İş Gücü, sıfır hata ile çalışan robotları sayesinde operasyonel yük yaratan rutin süreçleri otomatize ederek iş verimliliğini artıracak. Biz de KoçSistem olarak tamamı yerli insan kaynağı ile hayata geçirdiğimiz hizmetimiz sayesinde, iş yapış şekillerinde geleceğin vizyonunu bugüne taşıyoruz."









- İnsanı bire bir taklit eden teknoloji: RPA





KoçSistem’in yeni çözümü RPA ile sigorta, finans, otomotiv, enerji, perakende gibi pek çok sektörde muhasebe, finans, satın alma, insan kaynakları, IT ve operasyon gibi iş birimlerinde tekrarlanan ve iş yükü yaratan süreçlerde 10 kata kadar daha hızlı ve hatasız olarak işlem yapılabiliyor.

KoçSistem’in yazılım robotları ile hayata geçen bu teknolojide yazılım ara yüzü bir insanın etkileşim hareketlerini birebir taklit edebiliyor. Böylece RPA teknolojisi bir kurumda herkesin anlayabileceği şekilde basit ve sorunsuz bir biçimde çalışıyor.



