Kocasinan'ın konukları yabancı öğrenciler

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesince 65 farklı ülkeden eğitim için Kayseri'ye gelen 82 öğrenci misafir edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Belediye ve Kayseri Seyyid Burhaneddin Hz. Hizmet Vakfınca bir restoranda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle bir araya geldi.

"İslam Milletinin Renkleri" temalı programda Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu’dan Uzakdoğu'ya kadar farklı bölgelerden gelen öğrenciler, birliğin ve beraberliğin önemine dair bilgilendirildi.

Kayseri'de farklı ülkelerden çok sayıda öğrencinin olduğunu belirten Çolakbayrakdar, bu öğrencilerin ülkeler arasında gönül köprüleri kurduğunu ifade etti.

Düzenlenen etkinlikle gençler arasında kardeşlik, dayanışma ve birliktelik duygularının pekişmesine katkı sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'de eğitim görmek için gelen genç kardeşlerimizin Selçuklu'nun beşeri bir medeniyeti olan Kayseri'de öğreneceği çok şey var. Daha sonra kendi memleketlerine gittikleri zaman burada öğrendikleri birçok güzelliği kendi ülkelerine aktaracaklar. Bu vesile ile sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün birlikte yaşandığı ortak değerlerimizin genç kardeşlerimizin kalplerine işlemesini temenni ediyorum."

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.